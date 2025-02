Explosão de granada em bar no sudeste da França deixa uma dúzia de feridos

Uma granada lançada na noite desta quarta-feira (12) em um bar de Grenoble, no sudeste da França, deixou uma dúzia de feridos, dois deles em estado grave, informaram uma fonte policial e o procurador local, que descartou um ato terrorista.

A explosão ocorreu pouco depois das 20h00 locais no bairro da Cidade Olímpica, no sul da cidade.

“Uma pessoa entrou, lançou uma granada, aparentemente sem dizer uma palavra, e fugiu”, informou o procurador local, François Touret-de-Courcy.

“Por enquanto, não há nenhuma hipótese privilegiada”, mas “podemos descartar um atentado puramente terrorista”, afirmou o procurador, que apontou para “um ato de violência extrema” que “pode estar ligado a um acerto de contas”.

Uma dúzia de pessoas foi atendida pelos serviços de emergência, entre elas dois feridos graves cuja vida não está “necessariamente” em perigo, indicou Touret-de-Courcy.

No momento do ataque, havia “muitos clientes” no bar, explicou. Cerca de três horas após o incidente, as equipes de emergência ainda estavam no local, constatou uma jornalista da AFP.

O prefeito de Grenoble, Eric Piolle, “condenou” a explosão, classificando-a como um “ato criminoso de uma violência inaudita”.

