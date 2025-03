Explosão de foguete da SpaceX gera transtornos em voos nos EUA

Destroços do maior foguete do mundo, a Starship, levam ao fechamento de quatro aeroportos na Flórida. Incidente é forte revés aos planos de Elon Musk de transportar humanos para Marte.A explosão do foguete Starship da empresa aeroespacial americana da SpaceX nesta quinta-feira (06/03), minutos após o lançamento, levou a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) a interromper o tráfego aéreo em partes da Flórida.

O incidente – o segundo fracasso consecutivo neste ano do programa de foguetes de Elon Musk para Marte – espalhou detritos por partes do céu do Caribe e do estado americano da Flórida, forçando o desvio de vários voos e paradas temporárias em quatro aeroportos.

A agência americana que controla o tráfego aéreo suspendeu decolagens nos aeroportos de Miami, Fort Lauderdale, Orlando e Palm Beach por mais de uma hora antes de retomar as operações normais por volta das 20h desta sexta-feira, no horário local.

A FAA ativou uma área de alerta para detritos e "desacelerou brevemente as aeronaves fora da área onde os detritos do veículo espacial estavam caindo ou parou aeronaves em seu local de partida. As operações normais foram retomadas", informou a agência, que ordenou a SpaceX a realizar uma investigação sobre o acidente.

Revés aos planos de Elon Musk

O foguete decolou da base Starbase da SpaceX em Boca Chica, no estado do Texas. O propulsor do primeiro estágio, de nome Super Heavy, voou de volta à Terra conforme planejado e foi coletado com sucesso no ar por um guindaste da SpaceX.

Mas minutos depois, a transmissão ao vivo da SpaceX mostrou o estágio superior da Starship girando descontroladamente no espaço, com vários motores do foguete desligados. A empresa então disse que havia perdido contato com a nave.

Vários vídeos postados nas redes sociais mostraram destroços em chamas cruzando os céus próximo ao sul da Flórida e das Bahamas depois que a Starship explodiu no espaço pouco depois do lançamento

O fracasso do oitavo teste da Starship ocorre pouco mais de um mês após a tentativa anterior também terminar em uma falha explosiva. Os acidentes consecutivos ocorreram em fases iniciais da missão que a SpaceX havia anteriormente superado facilmente, se tornando um enorme revés para o programa que Musk tentou acelerar em 2025.

O sistema de foguetes de 123 metros – o maior e mais poderoso do mundo – é central para os planos do bilionário de enviar humanos para Marte já na virada da década.

Explosão causada por "evento energético"

Em nota divulgada na noite desta quinta-feira, a SpaceX disse que a Starship sofreu um "evento energético" em sua seção traseira, que resultou na perda de vários motores.

"Isso, por sua vez, levou a uma perda de controle de atitude e finalmente uma perda de comunicações com a Starship", disse a empresa. "O contato final com a Starship ocorreu aproximadamente 9 minutos e 30 segundos após a decolagem." A SpaceX assegura que não havia materiais tóxicos entre os destroços.

A Starship tinha como objetivo fazer uma órbita quase completa ao redor da Terra e reentrar sobre o Oceano Índico, simulando uma sequência de pouso que a SpaceX pretende realizar em breve como uma próxima e importante fase do desenvolvimento do foguete.

O foguete Starship foi projetado para ser totalmente reutilizável e é considerado essencial para a visão de longo prazo de Musk de colonizar Marte.

