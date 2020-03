Explosão de carta-bomba deixa ao menos 3 feridos em Roma

ROMA, 2 MAR (ANSA) – Pelo menos três mulheres ficaram feridas nesta segunda-feira (2) após a explosão de três cartas-bombas nas últimas horas em Roma, capital da Itália. O primeiro envelope explodiu na sede da empresa pública de correios Poste Italiane, em Fiumicino. Já os outros dois pacotes foram entregues em duas residências nas áreas de Salario e Balduina. De acordo com as autoridades, as três mulheres não estão em estado grave. A polícia italiana abriu uma investigação para verificar se os casos têm ligações, já que os três pacotes são idênticos. (ANSA)