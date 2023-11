Explosão de carro na fronteira entre EUA e Canadá acende alerta

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/11/2023 - 18:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 22 NOV (ANSA) – Por Benedetta Guerrera – O medo de ataques terroristas nos Estados Unidos ressurge. Um carro carregado de explosivos explodiu nesta quarta-feira (22) na Rainbow Bridge, a ponte sobre as Cataratas do Niágara, um local icônico e sempre lotado de turistas na fronteira com o Canadá.

Felizmente, apenas um guarda de fronteira e um pedestre ficaram levemente feridos, enquanto as duas pessoas a bordo do veículo morreram.

Mas, na véspera do Dia de Ação de Graças, com milhões de pessoas viajando por toda a América, poderia ter sido muito pior.

O incidente ocorreu pouco antes do meio-dia (horário local), quando um carro vindo do lado canadense da fronteira com os Estados Unidos explodiu depois de acelerar durante o processo de controle no posto de controle, indo em direção a uma área de controle secundária. As autoridades não sabem o que causou a explosão.

A Fox News foi a primeira a falar sobre um atentado terrorista, citando fontes. O FBI classificou a situação como “muito fluida”, mas o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, evocou “uma situação muito grave”.

Agentes federais, a polícia de Nova York e a polícia de fronteira estão trabalhando para tentar reconstruir a dinâmica do incidente, também com base nos vídeos das câmeras de segurança.

Embora não tenha havido declaração oficial por parte das forças da ordem, é evidente que o pensamento se volta para a guerra no Oriente Médio e o perigo de ataques que, nas últimas semanas, levou todas as cidades dos Estados Unidos a reforçarem os controles em locais sensíveis.

Uma semana atrás, o diretor do FBI, Christopher Wray, havia declarado à Comissão de Segurança Interna da Câmara que o FBI não tinha informações indicando “a intenção e a capacidade do Hamas de conduzir operações nos Estados Unidos”. No entanto, ele enfatizou que essa hipótese “não pode ser descartada”.

“Estamos preocupados principalmente com a possibilidade de apoiadores do Hamas se envolverem em atos de violência em nome” do grupo.

Wray também esclareceu que a agência estava em alerta e havia aberto “várias investigações sobre indivíduos associados à organização terrorista”.

Por precaução, todas as pontes que ligam os Estados Unidos ao Canadá foram fechadas, e todos os prédios governamentais foram evacuados.

Além disso, como é a semana de férias do Dia de Ação de Graças, a festa mais significativa nos Estados Unidos, os controles nos aeroportos e estações foram imediatamente reforçados.

Biden e Trudeau estão sendo constantemente atualizados, enquanto a governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, foi ao local.

A Casa Branca está “monitorando de perto a situação”, informou a administração dos EUA em um comunicado, e o primeiro-ministro canadense também assegurou “estar em estreito contato com as autoridades americanas”.” (ANSA).

