Explosão de carro-bomba fere quatro guardas com gravidade no México

Quatro agentes de segurança ficaram gravemente feridos na explosão de um carro carregado com explosivos no estado mexicano de Guanajuato (centro), um dos mais atingidos pela violência do crime organizado, informaram autoridades nesta quinta-feira (29).

O atentado ocorreu na noite de ontem, na comunidade El Sauz de Villaseñor, município de Celaya, quando membros da Guarda Nacional – polícia militarizada – atendiam ao relato de um automóvel abandonado com marcas de tiro, segundo fontes do Ministério Público.

Após aproximadamente cinco minutos de inspeção do veículo, que não tinha placa, o mesmo explodiu, lançando os agentes ao chão e ferindo um deles, que perdeu o braço direito, segundo depoimentos colhidos pelo Ministério Público.

O governador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, confirmou que, entre os agentes feridos, cujo número total não revelou, quatro apresentam lesões mais graves. Rodríguez anunciou que a versão de que os agentes foram atraídos para o veículo por uma denúncia telefônica falsa será investigada, assim como a possibilidade de que o alvo do ataque fossem agentes da polícia municipal, e não da Guarda Nacional.

Ao longo deste ano, 14 policiais de Celaya foram assassinados, enquanto o total de agentes mortos no estado subiu para 32, segundo autoridades.

Guanajuato, um próspero centro industrial, tornou-se um dos estados mais violentos do México por causa da disputa entre os grupos Santa Rosa de Lima e o Cartel Jalisco Nueva Generación, dedicados ao narcotráfico e ao roubo de combustíveis, entre outros crimes.

