Explosão de carro-bomba deixa feridos no norte de Moscou

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 24 JUL (ANSA) – As autoridades russas anunciaram nesta quarta-feira (24) que um dispositivo instalado dentro de um carro estacionado no norte de Moscou explodiu e deixou ao menos dois feridos.

“Ficou apurado que no dia 24 de julho, em um dos estacionamentos do norte da capital, um objeto não identificado instalado em um carro explodiu, ferindo duas pessoas”, informou a representante do Ministério do Interior russo, Irina Volk, no Telegram, segundo a agência Ria Novosti.

De acordo com Volk, os feridos foram levados a um centro médico enquanto a polícia investiga para apurar todas as circunstâncias do caso e prender os envolvidos.

Relatos divulgados pela imprensa russa alegaram que entre os feridos estava Andrey Torgashov, um oficial militar russo. No entanto, ele negou a informação. “É claro que isto é completamente falso. Esta explosão não tem nada a ver comigo”, afirmou.

Segundo informações preliminares, a explosão ocorreu quando um homem e uma mulher entraram em um Toyota Land Cruiser estacionado na rua Sinyavinskaya, no norte da capital. A explosão teria feito ele perder os pés, enquanto ela teria ficado ferida pelos estilhaços. Além disso, cinco carros próximos foram danificados. (ANSA).