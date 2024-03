Explosão de carro-bomba deixa ao menos oito mortos na Síria (ONG)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/03/2024 - 20:22 Para compartilhar:

Ao menos oito pessoas morreram no domingo (noite de sábado, 30, no Brasil) na explosão de um carro-bomba no mercado de uma cidade do norte da Síria, controlada pelas forças pró-turcas, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Ao menos “oito pessoas morreram e 23 ficaram feridas” na explosão de “um carro-bomba no meio de um mercado” em Azaz, no norte da província de Aleppo, ressaltou a ONG, acrescentando que este balanço é provisório.

A explosão causou “danos importantes” e provocou um incêndio, acrescentou esta organização com sede no Reino Unido, mas que conta com uma ampla rede de fontes no terreno.

A guerra civil na Síria começou em 2011, após a repressão do governo a protestos pacíficos e evoluiu para um conflito que arrastou exércitos estrangeiros e grupos extremistas.

O conflito matou mais de 507.000 pessoas, deslocando milhões de pessoas e dizimando a economia e a infraestrutura do país.

A Turquia lançou várias ofensivas militares na Síria, a maioria delas contra milicianos curdos aos quais Ancara vincula ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), em guerra contra o Estado turco.

As tropas turcas e seus aliados sírios controlam várias regiões da fronteira.

