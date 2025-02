Explosão de carro-bomba deixa ao menos 15 mortos na Síria

DAMASCO, 3 FEV (ANSA) – A explosão de um carro-bomba deixou ao menos 15 mortos na cidade de Manbij, no norte da Síria, nesta segunda-feira (3), no ataque mais mortal do país desde a queda do regime do ditador Bashar al-Assad, em dezembro passado.

A informação foi divulgada pela agência oficial de notícias Sana, que relatou que as vítimas, 14 mulheres e um homem, eram trabalhadores agrícolas.

Citando equipes de resgate dos Capacetes Brancos, a publicação falou de “um massacre” em uma estrada na entrada da cidade de Manbij, com “a explosão de um carro-bomba perto de um veículo que transportava trabalhadores agrícolas”.

O serviço de resgate da Defesa Civil disse que outras 15 mulheres ficaram feridas na ofensiva. Até o momento, nenhum grupo terrorista reivindicou o ataque ocorrido a cerca de 30 quilômetros da fronteira turca.

O novo ataque é o segundo em três dias, depois que um carro-bomba explodiu no último sábado (1º) também em Manbij e deixou quatro civis mortos, além de outros nove feridos, incluindo crianças. (ANSA).