Explosão de caminhão-tanque deixa ao menos 140 mortos na Nigéria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/10/2024 - 12:17 Para compartilhar:

Ao menos 140 pessoas morreram na Nigéria, após a explosão de um caminhão-tanque com combustível na noite de terça-feira, informou nesta quarta-feira(16) a autoridade encarregada da gestão de desastres.

O caminhão sofreu um acidente em uma rodovia no estado de Jigawa e muitas vítimas foram atingidas pela explosão quando se aproximavam para tentar retirar o combustível, afirmou o porta-voz da polícia, Lawan Shiisu Adam.

Nura Abdullahi, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Emergências (Nema), informou que “mais de 140” pessoas foram enterradas em uma cova coletiva e alertou que é provável que o número de vítimas aumente.

Após o acidente, que aconteceu na localidade de Majia, os moradores correram em direção ao veículo para recolher o combustível derramado, informou Adam.

O porta-voz explicou que a polícia chegou ao local e tentou dissuadir os moradores, mas o número de agentes das forças de segurança era insuficiente.

As explosões de caminhões-tanque são frequentes na Nigéria, o país mais populoso da África, onde as rodovias não têm boa manutenção e a população tenta recolher combustível quando acontece um acidente.

A Nigéria sofre uma crise econômica grave e, ao mesmo tempo, o preço da gasolina aumentou cinco vezes desde que o presidente, Bola Ahmed Tinubu, cortou os subsídios no ano passado.

– Revisão dos protocolos de segurança –

A Comissão Federal de Segurança Rodoviária (FRSC) registrou 1.531 acidentes envolvendo caminhões-tanque em 2020 e 535 mortes.

O vice-presidente da Nigéria, Kashim Shettima, expressou condolências do governo pela “devastadora tragédia”.

Shettima pediu uma “revisão total dos protocolos de segurança para o transporte de combustível na Nigéria” e a “mobilização imediata de equipes e recursos” das entidades de socorro.

Na sede do Senado, na capital Abuja, os senadores observaram um minuto de silêncio pelas vítimas.

No início de setembro, pelo menos 59 pessoas morreram na Nigéria quando um caminhão-tanque com combustível colidiu com um caminhão que transportava passageiros e gado no estado do Níger.

A FRSC registrou 5.000 mortes por acidentes rodoviários na Nigéria em 2023, contra 6.500 em 2022.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma, no entanto, que muitos acidentes não são comunicados às autoridades e estima que cerca de 40 mil pessoas morram anualmente nas estradas do país, segundo um relatório de 2023.

Na Nigéria, um dos maiores produtores de petróleo da África, também são relatados incêndios e explosões mortais em infraestruturas de petróleo e de distribuição de combustível.

abu/lcm/blb/pz/an/avl/fp/aa/jc/aa