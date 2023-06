Explosão causa incêndio em prédio em Paris e deixa feridos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 17:01 Compartilhe

PARIS, 21 JUN (ANSA) – Uma explosão de gás atingiu nesta quarta-feira (21) o centro de Paris, capital da França, e provocou um incêndio em vários prédios, deixando ao menos 29 pessoas feridas, sendo quatro em estado grave.

De acordo com o balanço divulgado pela prefeitura, o incidente no 5º arrondissement deixou também ao menos dois desaparecidos sob os escombros.

A fachada de um edifício desabou e o fogo se espalhou para os prédios vizinhos após a explosão na rua Saint-Jacques, na região de Val-de-Grâce, próximo da Universidade Sorbonne. Uma testemunha relatou que viu uma espécie de “bola de fogo” logo depois de uma barulho ensurdecedor.

Segundo a prefeitura, o fogo teria começado no segundo andar da escola de design Paris American Academy e dois prédios vizinhos não foram afetados devido a intervenção dos bombeiros. No entanto, todas as pessoas foram evacuadas do local.

“Pensei que fosse um terremoto, mas vi essa fumaça muito preta e muito rápida emanando do céu. Três, quatro minutos, uma fumaça muito escura, muito alta, que foi para o oeste”, detalhou a advogada italiana Francesca Bologna, que está presente no local.

A explosão foi de “uma força nunca ouvida antes” e “parecia um terremoto”, depois as chamas e a coluna de fumaça ficaram visíveis em toda a cidade, relatou.

A polícia francesa isolou a área e recomendou às pessoas que evitem a região. O Ministério Público abriu uma investigação sobre “lesões culposas” causadas por negligência ou má manutenção. (ANSA).

