Explosão causa descarrilamento de outro trem de carga em região russa perto da Ucrânia

(Reuters) – Uma explosão descarrilou um trem de carga pelo segundo dia consecutivo em uma região russa na fronteira com a Ucrânia, nesta terça-feira, fazendo com que tanto a locomotiva quanto os vagões saíssem dos trilhos, disseram autoridades.

O incidente aconteceu na região de Bryansk, no oeste, que faz fronteira com Ucrânia e Belarus. Autoridades russas dizem que grupos de sabotagem pró-ucranianos realizaram vários ataques no local desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

“Um dispositivo explosivo não identificado foi acionado perto da estação ferroviária Snezhetskaya. Não houve fatalidades”, escreveu o governador regional de Bryansk, Alexander Bogomaz, no aplicativo de mensagens Telegram.

“Por causa do incidente, uma locomotiva e vários vagões do trem de carga descarrilaram”, acrescentou, sem dizer quem foi responsável.

A operadora ferroviária russa disse mais cedo que cerca de 20 vagões saíram dos trilhos por causa de uma “interferência não autorizada”. Snezhetskaya fica ao sudeste de Bryansk.

Um trem de carga descarrilou a cerca de 150 kms ao oeste de Bryansk na segunda-feira, após uma explosão. Imagens do incidente compartilhadas nas redes sociais mostraram vários vagões-tanque caídos de lado e fumaça cinza escura subindo pelo ar.

(Reportagem de Caleb Davis e David Ljungren)

