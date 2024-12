Explosão atinge refinaria perto de Florença e mata 1 pessoa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/12/2024 - 9:01 Para compartilhar:

CALENZANO, 9 DEZ (ANSA) – Uma explosão atingiu uma refinaria em Calenzano, nos arredores de Florença, na Itália, e deixou pelo menos uma pessoa morta e outras três feridas nesta segunda-feira (9).

De acordo com as primeiras informações, o incidente ocorreu em uma unidade da gigante de óleo e gás ENI, em uma área onde caminhões-tanque eram reabastecidos com combustível.

Em seu perfil no X, o governador da Toscana, Eugenio Giani, disse que o sistema regional de emergência sanitária, os bombeiros e as forças de segurança estão no local da explosão, que provocou uma coluna de fumaça negra vista a quilômetros de distância.

Enquanto isso, o Hospital Universitário Careggi, em Florença, ativou um plano de contingência para se preparar para uma eventual chegada em massa de feridos. Isso inclui a suspensão de algumas atividades rotineiras da estrutura.

A circulação de trens regionais entre Florença e Prato foi interrompida devido à proximidade da linha ferroviária com o local da explosão. (ANSA).