Exploração de lítio estará na agenda de Lula no Chile

(ANSA) – BRASÍLIA, 05 AGO – Os acordos que serão assinados pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Gabriel Boric hoje (5) no Chile devem ter como prioridade o estudo de viabilidade de investimentos na exploração de lítio e a diversificação do comércio bilateral.

O presidente chegou em Santiago por volta de 20h (horário de Brasília) de domingo (4), acompanhado por 10 ministros, incluindo Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

“Vai ser assinado um memorando de entendimento pelo MME, e um dos focos é a troca de informações e experiências sobre o lítio e outros minerais estratégicos nessa perspectiva da transição energética”, disse à ANSA Carlos Fernando Gallinal Cuenca, chefe da Divisão Argentina, Uruguai e Chile do Itamaraty.

Lula também será acompanhado por uma missão privada, de olho na exploração de lítio no país andino, que, junto com Argentina e Bolívia, concentra 60% das reservas mundiais do mineral.

Segundo Gallinal Cuenca, pelos menos 15 acordos devem ser firmados por Lula e Boric em áreas como defesa, ciência e tecnologia, comércio, minas e energia, investimentos e direitos humanos.

Os mandatários também devem discutir, durante sua “conversa privada”, a crise na Venezuela após as eleições de 28 de julho.

Lula ainda se reunirá com os chefes dos poderes Legislativo e Judiciário e com representantes da companhia aérea Latam, maior empresa chilena em operação no Brasil.

Já no fim do dia, participa do Fórum Empresarial Chile-Brasil, que deve reunir cerca de 500 empresários dos dois países.

(ANSA).