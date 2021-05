Experiente em duplas, Barbora Krejcikova leva 1º título de simples em Estrasburgo

A checa Barbora Krejcikova tem 27 títulos no currículo jogando em torneios de duplas, mesmo mistas. Neste sábado, a tenista de 25 anos mostrou que também pode se destacar sozinha em quadra ao conquistar seu primeiro título de simples, o WTA de Estrasburgo, na França, superando a romena Sorana-Mihaela Cirstea, por 2 a 0, com duplo 6/3.

Quinta cabeça de chave do torneio, a checa 38° do ranking da WTA precisou de 1 hora e 41 minutos para erguer seu tão almejado primeiro troféu sem parceiros. E a conquista foi construída com um início arrasador.

Krejcikova começou a decisão disposta a não dar chance para a romena e foi abrindo logo 4 a 0, com duas quebras de serviço. Sacou para fechar com 5 a 2, mas perdeu o serviço. Fechou em 6 a 3 aproveitando o set point.

Iniciou o set que seria decisivo vendo Cirstea querer mudar a história do jogo. A romena quebrou e tinha 40 a 15 para abrir 2 a 0. Não o fez e parece ter desanimado de lutar ao não confirmar o ponto, já que não conseguia acertar seu jogo.

Krejcikova repetiu as três quebras do primeiro set para fechar a partida em 6/3. Ex-número 1 das duplas, ela conquistou seu primeiro título individual no circuito e vai empolgada para Roland Garros. Depois de perder as duas finais da carreira, finalmente ergueu o primeiro troféu da WTA.

