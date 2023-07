Experiente atacante André aparece no BID como novo reforço da Ponte Preta para Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2023 - 17:15 Compartilhe

A Ponte Preta ainda não oficializou a contratação, mas o atacante André, ex-Santos, é seu novo reforço para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 32 anos já teve seu nome publicado no BID da CBF e está à disposição do técnico Felipe Moreira.

Revelado no Santos, André se destacou atuando com Neymar, Robinho e Paulo Henrique Ganso. Ele ainda defendeu Vasco, Atlético-MG, Sport, Corinthians, Grêmio, Cuiabá e, por último, o Torpedo, da Rússia.

No setor de ataque a Ponte Preta conta com Jeh, artilheiro do time na temporada, e o jovem Eliel. André já vinha treinando com o elenco nos últimos dias, assim como o atacante Igor Torres, ex-Fortaleza e Atlético-GO. Este último, porém, ainda não apareceu no BID.

O técnico Felipe Moreira comentou sobre as características do novo reforço. “O André tem uma característica que, sem o Jeh, não temos no elenco. Somos um time que chega bastante pelo lado, com situações de cruzamento. É importante ter esse atleta finalizador.”

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias