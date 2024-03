Experiência e Sabedoria com Nicole Puzzi – PodMais #05

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 07/03/2024 - 17:56 Para compartilhar:

Esta semana, Mara Ferraz recebe uma mulher incrível: Nicole Puzzi, a paranaense que veio para a grande São Paulo aos 17 anos e fez história no cinema, na TV e nos palcos.

Muito à frente de seu tempo, a convidada, que é atriz, diretora, produtora, modelo e muito mais, começou modelando muito jovem em sua cidade natal. No entanto, com o sucesso alcançado, percebeu que o campo seria limitado para o seu potencial. De modelo, acabou na TV Tupi e, em seguida, no cinema. Arrependimento? Nenhum. Em todas as suas cenas, a atriz entregou o seu melhor.

Nicole Puzzi fez parte de “Boca do Lixo” e falou sobre o que a boca representou. “Ninguém mexia conosco. O cinema da Boca foi o único lugar que recebeu a Palma de Ouro. O filme foi feito ali na região da Boca, que foi ‘O Pagador de Promessas’, e nós tínhamos filmes que lotavam os cinemas. Por exemplo, o cinema Marabá tinha mil lugares, e todas as sessões enchiam”, contou.

Maternidade, a história por trás da pornochanchada, depressão, lutas da vida e muito mais você acompanha neste episódio.

O PodMais é um podcast que busca promover o amadurecimento por meio de conversas descontraídas, repletas de informações, bom humor e, é claro, muito acolhimento para nossos convidados e ouvintes. Eu, Mara Ferraz, entrevisto pessoas especiais que compartilham suas experiências sobre vida, trabalho e curiosidades! Apresentamos a presença de celebridades, artistas, influenciadores, especialistas em saúde, beleza, empreendedorismo e do mercado financeiro.

A cada novo episódio, uma descoberta. Estamos agora na terceira temporada, na IstoÉ. Não percam!

O podcast é produzido pela Axon Content, em distribuição com a OLA PODCAST.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias