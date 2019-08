Experiência e força no Maracanã ajudam Flamengo a abrir vantagem na Libertadores

A experiência para lidar com um adversário até então invicto na Copa Libertadores foi fundamental para o Flamengo abrir vantagem no duelo de ida das quartas de final. Essa foi a avaliação do técnico Jorge Jesus após o confronto no Maracanã, em que o time carioca venceu o Internacional por 2 a 0, na noite de quarta-feira, com os gols marcados por Bruno Henrique na etapa final.

Para superar o time gaúcho, o Inter reteve a posse de bola, tendo paciência até surgir as chances de gol para definir o triunfo com eficiência, como destacou o treinador português em entrevista coletiva.

“Fomos uma equipe muito experiente. Nessas competições não se pode entrar em estresse. O Flamengo sempre foi sólido e teve a posse da bola para criar as oportunidades”, celebrou o técnico.

Outro ponto que fez a diferença para o Flamengo foi o fator casa, com o Maracanã lotado. Com 66.366 torcedores presentes ao estádio, o time voltou a triunfar. Com Jorge Jesus, o clube carioca é praticamente imbatível no estádio, com cinco vitórias e um empate em seis duelos disputados.

“Parabéns aos jogadores, ao torcedor, que mais uma vez empurrou a equipe para vitória. No Maracanã, já começamos ganhando por 1 a 0”, exaltou o treinador português.

O duelo de volta com o Inter será disputado na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, sendo que o Flamengo poderá perder por até um gol de diferença para avançar às semifinais da Libertadores. O time terá o desfalque de Willian Arão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Antes, no domingo, visitará o Ceara, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Jorge Jesus já indicou a escalação de um time misto. “Apesar de ele não jogar a próximo jogo, temos jogadores naquela posição que nos dão garantias. Temos elenco. O próximo jogo é pelo campeonato e é nisso que tenho de pensar. Vou trocar quatro, cinco jogadores sem que a equipe perca qualidade”, afirmou Jorge Jesus.