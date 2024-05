Experian amplia lucro e receita no ano fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2024 - 9:11 Para compartilhar:

A Experian teve lucro antes de impostos de US$ 1,55 bilhão no ano fiscal encerrado em 31 de março, maior do que o ganho de US$ 1,17 bilhão apurado no ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (15). O resultado, porém, ficou um pouco abaixo do consenso de sete analistas compilados pela FactSet, de US$ 1,59 bilhão.

Já a receita anual da empresa britânica de gestão de informações e bancos de dados subiu para US$ 7,1 bilhões no último ano fiscal, de US$ 6,62 bilhões anteriormente, superando a previsão da FactSet, de US$ 7,06 bilhões.

Todas as quatro regiões em que a Experian atua contribuíram para o avanço da receita. Na América do Norte, a receita orgânica cresceu 5%. Na América Latina, 13%. No Reino Unido e Irlanda, 2%. E na Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico, 7%. *Com informações da Dow Jones Newswires.