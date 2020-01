Expedição de papelão ondulado cresce 1,59% em 2019, diz ABPO

As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens – caixas, acessórios e chapas – totalizaram 285.962 toneladas em dezembro, indicando expansão de 7,47% ante igual período do ano anterior, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO). Na comparação com novembro, no entanto, foi apurada retração de 11,36%.

No quarto trimestre, o volume expedido foi 4,6% maior que no ano anterior. Já no acumulado de 2019, o volume foi 1,59% maior que em 2018.

As expedições por dia útil também cresceram 7,47% em dezembro, na comparação anual, para 11.438 toneladas por dia, nível recorde da série histórica. Já em relação a novembro, houve recuo de 13,9%.

No critério de expedição por m², dezembro registrou 532,151 milhões, crescimento de 5,58% na comparação com dezembro de 2018, e queda de 11,9% em relação a novembro.

Sem as sazonalidades, a expedição de papelão ondulado subiu 0,2% entre novembro e dezembro, segundo a ABPO.

Em nota, a entidade destaca que este é o sexto avanço consecutivo e o maior resultado desde junho de 2018.