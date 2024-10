Expedição de papel ondulado soma 376,2 mil t e atinge recorde histórico em agosto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 15:19 Para compartilhar:

A expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou 376.204 toneladas em agosto, aumento de 2,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Esse volume é o maior já registrado na série histórica, segundo a Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel), que acompanha os dados de expedição desde 2005 e antecipou as informações ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Agosto foi o segundo mês consecutivo com volume recorde. Em julho, o montante também foi o maior já registrado na série histórica da Empapel, com 371,389 mil toneladas, 8% acima do mesmo período de 2023.

O volume de expedição, por dia útil em agosto, foi de 13.933 toneladas, crescimento de 2,1% na comparação interanual, registrando a mesma quantidade de dias do ano passado (27 dias úteis).

O índice Brasileiro de Papelão Ondulado (IBPO) subiu 2,2% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 167,5 pontos.

Nos dados livres de influência sazonal, o Boletim Mensal de agosto registrou recuo de 0,9% no IBPO, para 156,3 pontos, equivalente a 350.636 toneladas. Na mesma métrica, a expedição por dia útil foi de 12.987, queda de 0,9% ante o mês anterior e a terceira consecutiva.