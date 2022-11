Expectativas por alívio da inflação na Alemanha aumentam com queda dos preços ao produtor

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 21/11/2022 - 8:58 Compartilhe

Por Miranda Murray e Balazs Koranyi

BERLIM (Reuters) – Os preços ao produtor alemão registraram a primeira queda mensal em dois anos e meio em outubro, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, aumentando as expectativas de que a inflação de dois dígitos na maior economia da Europa possa estar chegando ao pico.

Os preços ao produtor para produtos industriais caíram 4,2% no mês, devido principalmente a quedas nos preços da eletricidade e do gás natural distribuído, informou o Escritório Federal de Estatísticas. Analistas ouvidos pela Reuters previam alta de 0,9%.

O resultado deve ser boa notícia para o Banco Central Europeu, que vem elevando os juros de forma agressiva para conter as pressões de preços.

O crescimento dos preços ao produtor alimentou a inflação geral em um ritmo mais rápido do que o normal ao longo do último ano, portanto qualquer reversão mais ampla nas pressões pode reforçar as expectativas de que o aumento dos preços ao consumidor atinja o pico no quarto trimestre.

Mas a inflação subjacente, agora em torno de 5%, mostra poucos sinais de alívio, e dados detalhados de outubro divulgados na semana passada mostraram pressões de preços amplas e crescentes.

Os preços ao consumidor da Alemanha, harmonizados para comparação com outros países europeus, subiram 11,6% em outubro na base anual.

O governo alemão planeja adotar freios nos preços do gás e da eletricidade a partir do início do próximo ano para conter a inflação, que deve atingir 8% este ano e 7% em 2023.

Na comparação com outubro de 2021, os preços ao produtor de produtos industriais subiram 34,5% no mês passado, sinalizando algum alívio após taxa recorde em agosto e setembro de 45,8%.

(Reportagem de Rene Wagner, Miranda Murray e Paul Carrel)

