Expectativas de inflação na zona do euro estão em linha com estratégia do BCE, diz Rehn

FRANKFURT (Reuters) – As expectativas atuais para a inflação na zona do euro de 1,9% para o médio prazo estão em linha com a estratégia do Banco Central Europeu, disse nesta quinta-feira o membro do BCE Olli Rehn.

“As expectativas de inflação no médio prazo aumentaram para cerca de 1,9%, o que está em linha com a estratégia do BCE”, disse Rehn no Twitter com base em uma entrevista que deu ao jornal finlandês Kauppalehti.

“Devido aos gargalos persistentes de produção, é possível que um aumento nos preços de energia tenha um impacto mais duradouro sobre os preços ao consumidor. Analisamos esses acontecimentos com cuidado no Conselho e no Banco da Finlândia”, acrescentou.

(Reportagem de Francesco Canepa)

