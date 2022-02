Expectativa por definições internas e clássicos contra Fluminense, Vasco e Flamengo: o fevereiro do Botafogo Enquanto aguarda por desfecho do contrato definitivo da venda da SAF para John Textor, Botafogo terá três clássicos pelo Campeonato Carioca logo no segundo mês de 2022

Fevereiro reserva emoções para o Botafogo. O segundo mês de 2022, que se inicia nesta terça-feira, traz à tona três clássicos para a equipe comandada por Enderson Moreira. Fora de campo, há a expectativa de que o passo final pela venda da SAF seja dado e John Textor assine o contrato definitivo.

Com uma vitória e um empate no Estadual até aqui, o Alvinegro até tenta achar a melhor forma dentro de campo e entende que cada partida será uma forma de melhorar o entrosamento entre os jogadores. Neste contexto, fevereiro pode ser útil: serão seis jogos.

Nem todas as datas estão confirmadas ainda por indefinições sobre os palcos dos duelos, mas a tendência é que Enderson Moreira tenha apenas uma semana livre para treinamentos no mês – justamente os últimos dias de fevereiro. Inicialmente, o calendário traz compromissos com pouca folga entre os dias.

Os testes também serão visados. O Botafogo vai enfrentar Fluminense, Vasco e Fluminense em uma sequência de dez dias – mais uma vez, se não houver alteração nas datas por mudança nas logísticas. O Alvinegro terá os três clássicos praticamente em uma tacada só.

Mas o mês não vai se basear apenas em futebol. Há a expectativa de que John Textor assine o contrato definitivo e se torne, de fato, o comprador de 90% da SAF do Botafogo. Recentemente, ele assinou o contrato mútuo, permitindo o empréstimo-ponte de R$ 50 milhões. O vínculo definitivo é a “última casa” das negociações.

Contratos são estudados das duas partes e a tendência é por um final feliz. André Chame, porta-voz das negociações entre Botafogo e John Textor, afirmou que a projeção era de que tudo fosse resolvido até o dia 28 de fevereiro.

JOGOS DO BOTAFOGO EM FEVEREIRO

​Carioca – 3ª rodada

Botafogo x Madureira – 03/02 – 18h – Nilton Santos

Carioca – 4ª rodada

Botafogo x Nova Iguaçu- 07/02 – 21h – Nilton Santos

Carioca – 5ª rodada

Fluminense x Botafogo – A definir

Carioca – 6ª rodada

Vasco x Botafogo – 13/02 – A definir

Carioca – 7ª rodada

Botafogo x Resende – 16/02 – A definir

Carioca – 8ª rodada

Botafogo x Flamengo – 20/02 – A definir

