Expectativa de vida nos EUA caíram para o nível mais baixo em quase 30 anos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 09/11/2023 - 2:38 Para compartilhar:

A esperança de vida dos americanos caiu para os níveis mais baixos em quase três décadas, de acordo com um importante relatório global.

Com uma média atual de 76,4 anos, os Estados Unidos foram agora eclipsados ​​por quase todas as outras nações desenvolvidas, de acordo com dados recentes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A última vez que o país reportou números mais baixos foi em 1996, segundo o Banco Mundial.

Classificados entre todos os países analisados ​​para o relatório, os EUA ocuparam o 34º lugar este ano. Em 2003 ficou em 10º lugar. A queda vertiginosa coloca o país entre os seis países com maiores quedas.

Globalmente, a taxa média de esperança de vida era de 80,3 anos, tendo a Suíça a mais elevada (83,9 anos) e a Letônia a mais baixa (73,1 anos). No Brasil, a expectativa de vida é de 76 anos.

A OCDE concluiu que a esperança média de vida em todo o mundo caiu 0,7 anos devido à pandemia da COVID-19. A taxa começou a subir lentamente novamente no ano passado.

No entanto, o aumento da esperança de vida em todo o mundo começou a abrandar mesmo antes da pandemia, especialmente para as mulheres, concluiu o relatório.

A organização citou as doenças cardíacas (a principal causa de morte dos americanos), os acidentes vasculares cerebrais, a obesidade e a diabetes ( casos que deverão duplicar até 2050 ) como as principais doenças que afectam a saúde das pessoas em todo o mundo.

A poluição atmosférica, o tabagismo e o consumo de álcool – este último agora em níveis que lembram os da era da Guerra Civil – foram considerados os principais factores de risco que dificultam o aumento da esperança de vida.

Os dados também mostraram que, embora os EUA tenham uma classificação melhor do que outros países na percentagem de fumadores diários, registaram taxas de consumo de álcool per capita e mortes devido à poluição acima da média, em comparação com outras nações desenvolvidas.

Entretanto, a taxa de obesidade do país é pior do que a média, à medida que os EUA lutam contra a epidemia de obesidade .

“Podemos ser um dos países mais ricos do mundo e certamente gastamos mais do que todos os países em cuidados de saúde, mas os americanos estão mais doentes e morrem mais cedo do que as pessoas em dezenas de países”, disse o Dr. Steven Woolf num comunicado à imprensa, reportando dados . semelhante ao relatório da OCDE.

“Mesmo os americanos com comportamentos saudáveis, por exemplo, aqueles que não são obesos ou não fumam, parecem ter taxas de doença mais elevadas do que os seus pares de outros países”, de acordo com a investigação de Woolf, publicada no American Journal of Public Health .

A nova análise “mostra que as mortes prematuras entre os americanos são um problema de saúde pública muito maior e mais antigo do que se acreditava anteriormente”, acrescentou Woolf.

No entanto, o estudo encontrou grandes diferenças entre os estados. A expectativa de vida era geralmente mais alta no Nordeste e no Oeste, e mais baixa nos estados do Centro-Sul e Centro-Oeste.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias