Expectativa de inflação ao consumidor dos EUA vai a máxima em 8 anos, diz Fed de NY

Por Jonnelle Marte

(Reuters) – As expectativas dos consumidores norte-americanos sobre a variação da inflação durante o próximo ano e os próximos três anos subiram no mês passado para seus níveis mais altos desde 2013, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo Federal Reserve de Nova York.

As expectativas de inflação para o próximo ano foram elevadas pelo décimo mês consecutivo, para uma mediana de 5,2% em agosto, de acordo com a pesquisa mensal de expectativas do consumidor.

As expectativas de inflação para os próximos três anos avançaram para uma mediana de 4,0%. Ambas as métricas estão em seus patamares mais altos já registrados na pesquisa, lançada em 2013.

Autoridades do banco central dos EUA estão observando atentamente as expectativas de inflação à medida que tentam avaliar se as pressões sobre os preços desencadeadas pela pandemia de coronavírus arrefecerão ou terão efeitos mais duradouros na economia.

Alguns formuladores de política monetária dizem que o fim antecipado das grandes compras de ativos que o Fed adotou no ano passado para apoiar os mercados e a economia dará às autoridades mais opções para responder no futuro se a inflação durar mais do que o previsto.

Veja também