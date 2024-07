Exoplaneta é detectado pela primeira vez com atmosfera potencialmente propícia à vida

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2024 - 1:23 Para compartilhar:

O Telescópio Espacial James Webb detectou o que poderiam ser sinais distintos de vida em um mundo “potencialmente habitável” a quase 50 milhões de anos-luz de distância.

Pesquisadores das Universidades de Michigan e Montreal analisaram dados do final de 2023 enviados pelo JWST óptico de alta potência. Eles sinalizaram potenciais oceanos e fontes de ar no exoplaneta chamado LHS 1140 b, situado na constelação de Cetus em nosso céu noturno.

Embora o nome não seja tão comovente, seu potencial é.

“De todos os exoplanetas temperados atualmente conhecidos, LHS 1140 b pode muito bem ser nossa melhor aposta para um dia confirmar indiretamente a existência de água líquida na superfície de um mundo alienígena além do nosso sistema solar”, disse o autor principal Charles Cadieux.

“Este seria um marco importante na busca por exoplanetas potencialmente habitáveis.”

A NASA descreve o planeta como um “mundo rochoso”, 1,73 vezes o raio da Terra e 5,6 vezes sua massa. Em termos de cores, sua aparência externa evoca um cruzamento entre Marte e Júpiter.

O pesquisador Ryan MacDonald, da NASA, acrescentou que esta “é a primeira vez que vemos um indício de atmosfera” em planetas fora do nosso sistema solar — a sonda Voyager levaria 863.000 anos para alcançá-los — com uma textura rochosa ou gelada.

Na verdade, se há água lá, é provável que esteja abaixo de um solo denso e congelado. A paisagem é descrita mais próxima do planeta gelado Hoth de “Star Wars”.

Ele continuou dizendo que LHS 1140 b é “um dos melhores exoplanetas pequenos” que podem suportar uma atmosfera espessa. As novas descobertas apoiam um marco importante na busca por vida extraterrestre.

“Podemos ter encontrado evidências de ar neste mundo.”

Acredita-se que LHS 1140 b exista em uma “Zona Cachinhos Dourados” que, similar à Terra, está a uma distância ideal de sua estrela — um objeto térmico com cerca de um quinto da escala do nosso sol. Devido a isso, suas temperaturas podem provavelmente suportar água líquida, o que estimativas indicam que pode ser 20% da massa do planeta.

Há também sugestões de que a atmosfera do exoplaneta pode compartilhar características semelhantes à nossa, como a presença de nitrogênio.

“Nosso reconhecimento inicial do LHS 1140 b com o JWST revelou que este é talvez o melhor exoplaneta de zona habitável atualmente conhecido para caracterização atmosférica”, acrescentou MacDonald.

“Embora precisemos de mais observações do JWST para confirmar a atmosfera rica em nitrogênio e para procurar outros gases, este é um começo muito promissor.”