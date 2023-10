Exoneração de Rita Serrano da presidência da Caixa é publicada no ‘Diário Oficial da União’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/10/2023 - 10:31 Para compartilhar:

O Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 30, formaliza a exoneração de Maria Rita Serrando do cargo de presidente da Caixa Econômica Federal. Rita Serrano foi avisada de sua saída do comando do banco público pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira, 25.

Para substituí-la, Lula escolheu o economista Carlos Antonio Vieira Fernandes, que foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), é funcionário aposentado do banco e já ocupou vários cargos estratégicos em governos federais passados de Lula e Dilma Rousseff (PT).

A demissão de Rita Serrano já era esperada desde julho, quando Lira começou a negociar a entrada do Centrão no governo.

A nomeação do novo presidente da instituição ainda não foi publicada no DOU.

