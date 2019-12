Existe obviamente uma incerteza, por conta da China, diz BC, sobre preço da carne

Brasília, 19 – O presidente Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu nesta quinta-feira, 19, que a continuidade da alta do preço da carne continua sendo uma incerteza, sobretudo pelas compras de proteína pela China. “Tem muita gente debruçada sobre o que vai acontecer com a curva de importação de carne da China”, afirmou.

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, ressaltou que o preço futuro do boi gordo está relativamente estável. “Houve antecipação do impacto da alta do preço da carne para 2019”, repetiu.