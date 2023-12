Exército ucraniano sem novos recrutas para o ‘front’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/12/2023 - 10:40 Para compartilhar:

Depois de 22 meses, o Exército ucraniano enfrenta dificuldades para encontrar novos recrutas para lutar contras as forças russas no “front”.

“Nossas unidades não têm pessoal suficiente. Precisamos de jovens, abaixo de 40 anos, e motivados”, explica o major Oleksandre Volkov, comandante de um batalhão da 24ª brigada.

O oficial preferiu cancelar nesta manhã um sessão de treinamento ao ar livre perto de Bakhmut para novos recrutas, devido ao frio que congelou os arredores e evitar o desgaste de seus homens. Serão ministradas apenas aulas sobre montagem e desmontagem de armas pessoais e primeiros socorros.

“A sociedade atual provavelmente foi enganada por alguns meios de comunicação, que afirmavam que está tudo bem (para o Exército ucraniano), que vencemos o inimigo e a vitória ocorrerá em um futuro próximo”, lamenta o major.

“Mas a situação não é tão simples. O inimigo é muito forte e poderoso. Faremos todo o possível para contê-lo e vencê-lo”, acrescenta.

Após o fracasso da contraofensiva ucraniana no “front” sul diante da sólida defesa russa, as tropas de Moscou retomaram a iniciativa desde o outono e estão atacando vários setores, em especial o leste.

Com mais recursos humanos e munições, o Exército russo avança lentamente no terreno – Kupiansk, Bakhmut, Avdiïvka, Marinka -, apesar das grandes baixas de homens e material.

No “front”, os ucranianos lutam para defendê-lo, após dois anos de combates exaustivos, no calor de dois verões, a lama e a neve dos invernos e os bombardeios constantes sobre as trincheiras.

Alguns soldados, presentes desde o início em 24 de fevereiro de 2022, estão esgotados. Há dificuldades para substituir mortos e feridos, e os voluntários são raros.

– Adrenalina e exaltação –

No início do conflito, “havia muita adrenalina, uma espécie de exaltação. Todos se apressaram para lutar, e não havia problema de efetivos”, afirma o tenente Igor Prokopiak.

“Mas, com o tempo, as pessoas tiveram acesso às redes sociais e viram o lado terrível da guerra. A adrenalina inicial se dissipou, o cérebro entrou em alerta, o medo apareceu e, como resultado, as pessoas passaram a temer por suas vidas”, afirma o oficial de 32 anos.

Oleksandre Volkov constata que os civis “não têm muito interesse em se unir às Forças Armadas”.

E a idade média dos soldados no “front” está aumentando. O major afirma que, em sua unidade, 40% dos soldados têm 45 anos, ou mais.

“Muitos jovens são vistos na vida civil. Não sei por que não foram mobilizados”, afirma.

“É necessário que o Estado responda, que recrute, que substitua as pessoas que lutam há dois anos, eu inclusive”, insiste.

Há algumas semanas, as esposas dos soldados se manifestam também em Kiev para pedir o retorno de seus maridos do “front”, entre outras causas.





“Está na vez dos outros”, gritam.

Em 1º de dezembro, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu ao comando militar que revisasse o sistema de recrutamento.

O major Volkov critica as oficinas de mobilização “soviéticas” demais, com uma abordagem, na qual “a qualidade é secundária”.

“Se concentram apenas no resultado quantitativo”, afirma.

O sistema também se viu afetado pela corrupção, que permitiu aos recrutas se esquivarem do Exército, levando Zelensky a demitir todos os responsáveis regionais pelo recrutamento no verão passado.

