AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/08/2024 - 14:09 Para compartilhar:

O exército ucraniano assegurou, nesta sexta-feira (16), que segue avançando na região russa de Kursk, dez dias depois do início de uma incursão que pegou Moscou de surpresa.

“As tropas do grupo de ataque [na região de Kursk] seguem combatendo e em algumas áreas avançaram de um a três quilômetros”, afirmou o comandante do exército ucraniano, Oleksandr Sirski, durante uma reunião com o presidente Volodimir Zelensky.

bur-am/jj/js/eg/mvv