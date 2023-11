Exército ucraniano anuncia operações bem-sucedidas na margem ocupada do Dnieper

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/11/2023 - 6:08 Para compartilhar:

O Exército ucraniano anunciou nesta sexta-feira (17) que realizou uma série de operações bem-sucedidas na margem leste do rio Dnieper, ocupada pelas forças russas no sul do país.

“As Forças de Defesa da Ucrânia conduziram uma série de operações bem-sucedidas na margem esquerda do rio Dnieper”, na região de Kherson, anunciou nas redes sociais o comando da Marinha ucraniana.

“As tropas da Marinha ucraniana, em cooperação com outras unidades das Forças de Defesa, conseguiram estabelecer várias cabeças de ponte na região”, acrescenta o comunicado, que cita “baixas consideráveis” nas fileiras inimigas.

Os ucranianos conseguiram estabelecer posições recentemente na margem esquerda do rio Dnieper, na área da região de Kherson ocupada pelo Exército russo.

O Exército ucraniano espera conseguir executar ataque maior para quebrar as linhas russas, que resistem à contraofensiva iniciada em junho por Kiev.

Um avanço nesta região seria muito importante para as tropas ucranianas, porque a linha de frente está praticamente congelada desde que Kiev conseguiu libertar a cidade de Kherson, capital da região homônima, há um ano.

A frente de batalha da região está delimitada desde então pelo rio Dnieper, com as forças russas ocupando a margem esquerda e as tropas ucranianas controlando a margem direita.

ant/avl/es/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias