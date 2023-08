Exército ucraniano afirma que recuperou três quilômetros quadrados perto de Bakhmut

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/08/2023 - 6:16 Compartilhe

O Exército ucraniano recuperou três quilômetros quadrados de território perto de Bakhmut, leste do país, onde Kiev concentra atualmente sua contraofensiva, anunciou a vice-ministra ucraniana da Defesa.

“Na região de Bakhmut, três quilômetros quadrados foram liberados na semana passada. No total, 40 quilômetros quadrados já foram liberados no flanco sul do setor de Bakhmut”, uma cidade capturada em maio pelas tropas russas, afirmou Ganna Maliar na televisão.

A Ucrânia iniciou em junho uma contraofensiva para tentar recuperar territórios do sul e do leste perdidos desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, mas até o momento o progresso é modesto.

