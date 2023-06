Exército sul-coreano recupera pedaço de foguete espacial norte-coreano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/06/2023 - 5:57 Compartilhe

O exército da Coreia do Sul anunciou nesta sexta-feira (16) que recuperou um pedaço importante do foguete espacial lançado há duas semanas pela Coreia do Norte, que caiu no mar logo após a decolagem.

Pyongyang tentou colocar em órbita, no dia 31 de maio, o primeiro satélite de espionagem norte-coreano, mas o projétil e a carga caíram no mar pouco depois do lançamento.

Depois de mobilizar uma frota de navios de resgate, aparelhos de detecção de minas e dezenas de submarinos, o exército sul-coreano anunciou ter recuperado o que parece ser a peça principal do foguete que caiu no Mar Amarelo.

“O objeto recuperado deve ser analisado de maneira detalhada por instituições especializadas, como a Agência Nacional para o Desenvolvimento da Defesa”, afirmou o Estado-Maior Conjunto em um comunicado.

Os destroços do foguete foram retirados do fundo do mar, a 75 metros de profundidade, quase 200 quilômetros ao sudoeste da ilha Eocheong.

As imagens divulgadas pelo ministério da Defesa de Seul mostram uma estrutura de metal com a palavra “Chonma” escrita em sua superfície, provavelmente uma forma abreviada do nome oficial do foguete, Chollima-1.

Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão afirmaram que o lançamento de 31 de maio violou as resoluções da ONU que proíbem o regime comunista de desenvolver mísseis balísticos.

Especialistas afirmam que a tecnologia utilizada para desenvolver foguetes espaciais também pode ser empregada para produzir mísseis balísticos intercontinentais.

A Coreia do Sul trabalhou nas últimas duas semanas para recuperar os destroços do foguete. A análise do material pode fornecer pistas sobre o nível de desenvolvimento dos programas de mísseis e satélites do Norte.

