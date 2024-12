Exército sírio inicia contraofensiva para conter rebeldes perto de Hama

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/12/2024 - 6:14 Para compartilhar:

O Exército sírio iniciou uma contraofensiva nesta quarta-feira (4) para conter o avanço dos rebeldes em direção a Hama, no centro do país, depois que os insurgentes tomaram o controle de grande parte de Aleppo, a segunda maior cidade do país, na região norte.

A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) informou que “as forças do regime iniciaram, após a meia-noite uma contraofensiva”, com apoio aéreo, para repelir os combatentes da coalizão insurgente liderada pelo grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS), que se aproximaram de Hama, a quarta maior cidade da Síria.

