Exército russo nega ter sido expulso de vila ucraniana perto de Bakhmut

O Exército russo disse neste sábado (16) que não foi “desalojado” da cidade ucraniana de Andriivka, localizada ao sul da cidade de Bakhmut, na frente leste, um dia depois que as forças de Kiev afirmaram ter assumido esta posição.

“Na área de Donetsk, o inimigo (…) continua lançando operações de ataque (…) tentando em vão desalojar as tropas russas das cidades de Klichiivka e Andriivka”, informou o Ministério da Defesa russo em seu boletim diário.

Andriivka fica a poucos quilômetros de Bakhmut, uma cidade devastada por violentos combates e bombardeios, que já duram mais de um ano, e que ocupa uma posição-chave na frente leste. Atualmente, está nas mãos das tropas russas.

O Estado-Maior ucraniano afirmou na sexta-feira que as suas tropas “libertaram Andriivka”, uma pequena cidade que possuía 50 habitantes antes da ofensiva.

Os militares ucranianos afirmaram que “infligiram perdas significativas ao inimigo em termos de tropas e equipamento” nesta operação ofensiva.

A posição da Rússia neste sábado gerou confusão sobre a real situação em Andriivka, uma vez que as autoridades de Kiev garantiram durante a semana que controlavam a aldeia e os militares ucranianos negaram a informação na quinta-feira.

Na sexta-feira, o Exército ucraniano anunciou a captura de Andriivka.

O porta-voz de uma brigada envolvida nos combates, Oleksandr Borodin, disse à televisão local na sexta-feira que Andriivka estava “completamente destruída”.

A batalha de Bakhmut é a mais longa e mortal da ofensiva e, em maio, a Rússia reivindicou a sua captura.

A Ucrânia lançou em julho uma contraofensiva para repelir as forças russas do leste e do sul do país, mas o avanço das suas tropas tem sido lento, comparado às poderosas linhas defensivas dos soldados russos – que incluem trincheiras, campos minados e armadilhas antitanque.

Esta operação só permitiu que a Ucrânia recuperasse algumas cidades, mas a pressão de Kiev intensificou-se nas últimas semanas, especialmente na frente sul.

