Exército russo nega ter bombardeado bases do Grupo Wagner

O Exército russo negou, nesta sexta-feira (23), ter bombardeado bases do grupo paramilitar russo Wagner, tal e como afirmou o líder dessa milícia, Yevgeny Prigozhin, evidenciando as tensões existentes entre as forças de Moscou que participam da invasão da Ucrânia.

“As mensagens e vídeos difundidos nas redes sociais por Y. Prigozhin sobre supostos ‘ataques do Ministério da Defesa da Rússia aos acampamentos de retaguarda do Grupo Wagner’ não correspondem à realidade e são uma provocação”, indicou o ministério em comunicado.

