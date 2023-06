Exército russo executa ações de ‘combate’ na região de Voronezh, na Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/06/2023 - 6:29 Compartilhe

O exército russo executa, neste sábado (24), ações de “combate” na região de Voronezh, na fronteira com a Ucrânia e situada cerca de 600 km ao sul de Moscou, informaram as autoridades locais, em meio a uma rebelião do grupo paramilitar russo Wagner.

“No contexto da operação antiterrorista no território da região de Voronezh, as forças armadas da Federação da Rússia estão executando ações operacionais e de combate necessárias”, declarou no Telegram o governador da região, Alexandre Goussev. Voronezh fica no meio do caminho entre Moscou e a cidade de Rostov (sul), onde o grupo Wagner reivindicou as primeiras ocupações de infraestruturas militares na manhã deste sábado.

