Exército russo executa ações de ‘combate’ na região de Voronezh, na Rússia

O exército russo executa, neste sábado (24), ações de “combate” na região de Voronezh, na fronteira com a Ucrânia e situada cerca de 600 km ao sul de Moscou, informaram as autoridades locais, em meio a uma rebelião do grupo paramilitar russo Wagner.

“No contexto da operação antiterrorista no território da região de Voronezh, as forças armadas da Federação da Rússia estão executando ações operacionais e de combate necessárias”, declarou no Telegram o governador da região, Alexandre Goussev.

Voronezh fica no meio do caminho entre Moscou e a cidade de Rostov (sul), onde o grupo Wagner reivindicou as primeiras ocupações de infraestruturas militares na manhã deste sábado.

Segundo o governador, as autoridades lutam contra um incêndio de grandes proporções, declarado em um depósito de combustíveis na cidade de Voronezh, capital da região de mesmo nome.

“Mais de 100 bombeiros e 30 veículos estão no local. Segundo as primeiras informações, não há vítimas”, disse Gosev, que não informou as causas do incêndio. Veículos de comunicação publicaram um vídeo mostrando um helicóptero na região antes de uma explosão.

