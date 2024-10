Exército libanês afirma que drone israelense atacou uma de suas unidades e feriu soldado

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/10/2024 - 9:24 Para compartilhar:

O Exército libanês anunciou nesta quarta-feira (2) que um drone israelense atacou uma de suas unidades e feriu um dos seus soldados no sul do Líbano, onde Israel enfrenta o movimento pró-Irã Hezbollah perto da fronteira.

“Um soldado ficou ferido no ataque de um drone inimigo israelense enquanto uma unidade do Exército trabalhava para abrir a rodovia Marjayun-Hasbaya”, bloqueada pelos bombardeios, declarou o Exército libanês no X, dois dias após anunciar a morte de um de seus soldados em um ataque israelense.

