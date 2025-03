Exército israelense realiza ataque aéreo na Faixa de Gaza

TEL AVIV, 10 MAR (ANSA) – As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram nesta segunda-feira (10) que realizaram ataques aéreos na região de Nuseirat, na Faixa de Gaza.

De acordo com os militares, os bombardeios acertaram pelo menos três “terroristas” que estavam tentando esconder dispositivos explosivos no solo.

A nota divulgada pelas IDF confirmou que os alvos “foram atingidos” pelas bombas lançadas.

Em uma outra declaração, o Exército israelense informou que “vários terroristas” foram alvos de outro ataque aéreo em Shujaiya, um bairro a leste da Cidade de Gaza. Eles também estavam enterrando um dispositivo explosivo perto de soldados de Israel.

A primeira etapa do cessar-fogo assinado entre o Hamas e as forças israelenses foi encerrada em 1º de março, mas os árabes ainda mantêm 59 reféns no enclave palestino.

Ao todo, o grupo fundamentalista islâmico restituiu 33 reféns israelenses (oito deles mortos) e cinco tailandeses durante a primeira fase da trégua, enquanto Israel libertou mais de 1,7 mil prisioneiros palestinos. (ANSA).