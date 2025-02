Exército israelense permanecerá em zona-tampão com o Líbano ‘indefinidamente’, diz ministro

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, anunciou nesta quinta-feira que as forças de seu país permanecerão “indefinidamente” em uma zona-tampão na fronteira com o Líbano, onde um cessar-fogo está em vigor desde 27 de novembro, após dois meses de guerra aberta com o movimento Hezbollah.

“Recebemos sinal verde dos Estados Unidos, fornecemos a eles um mapa e ficaremos por tempo indeterminado”, disse Katz em uma reunião com líderes regionais, segundo um comunicado de seu gabinete.

