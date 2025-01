Exército israelense diz ter matado membro da Jihad Islâmica em Gaza, apesar da trégua

O Exército israelense afirmou, nesta quarta-feira (22), ter matado um membro do grupo palestino Jihad Islâmica no sul de Gaza, apesar do cessar-fogo entre Israel e Hamas, que vigora no território desde domingo.

Segundo um comunicado militar, tropas israelenses no sul de Gaza “identificaram vários suspeitos armados que representavam uma ameaça” e “operaram para frustrar a ameaça e eliminar” um miliciano do grupo aliado do Hamas. O Exército assegurou que está cumprindo os termos do cessar-fogo.

mib-dla/vl/sag/jvb/mvv/rpr