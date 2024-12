Exército israelense diz ter matado cerca de 20 combatentes em ataque a hospital em Gaza

O Exército israelense afirmou, neste domingo (29), que matou cerca de 20 combatentes palestinos na operação lançada na sexta-feira em um hospital no norte da Faixa de Gaza, que afirma ser usado como “centro de comando” pelo movimento islamista Hamas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse no sábado que esta ampla ofensiva contra o hospital Kamal Adwan tirou de serviço o último grande centro médico ainda operacional no norte do território palestino, devastado por mais de um ano de guerra.

“Cerca de 20 terroristas morreram durante a operação e dispositivos explosivos plantados pelos terroristas foram neutralizados”, disse o Exército israelense em comunicado divulgado neste domingo.

O Exército confirmou no sábado que prendeu o diretor do hospital, o médico Hossam Abu Safiya, por suspeita de ser um militante do Hamas, assim como “mais de 240 terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica”.

Estes últimos serão transferidos para Israel “para mais investigações”, disse o Exército.

Após uma consulta da AFP, o Exército ainda não indicou se o diretor do hospital também será transferido.

“Esta é uma das maiores operações contra terroristas realizadas em um único local desde o início da guerra”, disse o Exército.

“Alguns terroristas tentaram se passar por pacientes. Alguns até se esconderam em ambulâncias”, acrescentou.

Israel acusa frequentemente o Hamas de usar hospitais como bases para preparar e lançar ataques contra as suas tropas, algo que o movimento islamista nega.

