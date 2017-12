Exército israelense diz que interceptou míssil que partiu da Faixa de Gaza

O Exército israelense disse que interceptou um míssil lançado contra Israel na Faixa de Gaza na noite desta segunda-feira, algumas horas depois que o país bombardeou posições militares do Hamas.

O Exército afirmou, em uma declaração, que o sistema de defesa antimísseis Iron Dome derrubou um projétil que partiu do território palestino contra Israel. Não foram identificados danos em solo israelense. Pouco depois, um tanque israelense respondeu bombardeando uma posição militar no Hamas no norte da Faixa de Gaza, disseram os militares. Não foram relatadas lesões.

Mais cedo, aviões e tanques israelenses fizeram disparos contra a Faixa de Gaza depois que militantes do Hamas lançaram um míssil em direção ao sul de Israel. O movimento marcou o último de uma série de disparos transfronteiriços que deixaram ao menos quatro palestinos mortos desde sexta-feira.

Os ataques desta segunda-feira aconteceram um dia depois que Israel afirmou que destruiu um túnel construído pelo Hamas. O grupo ameaçou o país, ao dizer que os israelenses pagariam um “preço pesado” por demolir o túnel.

A mais nova discussão na região ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que a embaixada americana em Israel será transferida de Tel-Aviv para Jerusalém. A segunda cidade, aliás, foi reconhecida por Trump como a capital de Israel na semana passada. Fonte: Associated Press.