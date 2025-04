Exército israelense bombardeia hospital na Faixa de Gaza

TEL AVIV, 13 ABR (ANSA) – As Forças de Defesa de Israel (IDF) bombardearam um hospital na Cidade de Gaza e anunciaram que dezenas de membros do Hamas morreram em outras ofensivas no sul do enclave palestino.

Os ataques direcionados ao Hospital Al Ahli, também conhecido como Hospital Batista, aconteceram durante a noite e diversos médicos correram para evacuar doentes e feridos antes do bombardeio, segundo a emissora Al Jazeera, seguindo as ordens emitidas pelas IDF.

“O complexo foi usado por terroristas para planejar e executar ataques contra o Exército e cidadãos de Israel. O Hamas viola sistematicamente o direito internacional ao usar brutalmente prédios civis e a população como escudos humanos para operações terroristas”, criticaram as IDF.

A administração do hospital atingido, que poderá ser alvo de mais investidas de Israel, informou que o ataque “resultou na destruição da ala cirúrgica” da unidade. Apesar da grande intensidade da ofensiva, não houve registro de vítimas.

“Apelamos às instituições internacionais e às partes interessadas para que protejam o setor de saúde em Gaza, de acordo com as leis e acordos internacionais e humanitários, e tomem medidas imediatas para pôr fim às violações em curso, especialmente contra pacientes e o setor de saúde”, informou o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

Já em uma outra ofensiva ocorrida no enclave, o porta-voz das IDF afirmou que dezenas de membros do grupo fundamentalista islâmico foram eliminados em uma vasta ofensiva no sul do território.

Além das baixas provocadas, os militares israelenses disseram que túneis e edifícios usados pelo Hamas foram destruídos.

(ANSA).