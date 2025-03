Exército israelense bombardeia bases militares na Síria

O Exército israelense informou nesta terça-feira (25) que atacou novamente duas bases militares no centro da Síria, um dia após a chefe da diplomacia da União Europeia (UE) ter alertado sobre o risco de “uma nova escalada” na região devido aos ataques naquele país e no Líbano.

“As FDI (forças de defesa israelenses) atacaram as capacidades militares que permaneciam nas bases militares sírias de Tadmur e T4”, afirmou o Exército em referência às bases em Palmira e outra 50 km ao oeste da cidade.

“As FDI continuarão atuando para eliminar qualquer ameaça aos cidadãos do Estado de Israel”, acrescentou o comunicado.

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, alertou na segunda-feira em Jerusalém sobre o perigo de que os ataques israelenses agravem a situação regional.

“As ações militares devem ser proporcionais e os bombardeios israelenses na Síria e no Líbano correm o risco de provocar uma nova escalada”, declarou Kallas ao lado do ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar.

“Acreditamos que estas ações são desnecessárias porque a Síria não está atacando Israel neste momento e isso alimenta a radicalização, que também está direcionada contra Israel”, explicou Kallas.

Desde a queda de Bashar al Assad em dezembro, Israel efetuou dezenas de ataques contra unidades militares do antigo governo da Síria, alegando que pretende evitar que o arsenal caia nas mãos das novas autoridades, que Israel considera “jihadistas”.

O novo governo sírio denunciou a “agressão (como) parte de uma campanha israelense contra o povo sírio e a estabilidade do país”.

No Líbano, apesar da trégua em vigor desde 27 de novembro com o movimento Hezbollah, Israel efetua ataques com frequência.

Segundo o Exército israelense, os bombardeios pretendem destruir infraestruturas ou membros do movimento xiita libanês, apoiado pelo Irã.

