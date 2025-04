O Exército israelense anunciou, nesta terça-feira (15), que eliminou um dirigente do movimento islamista Hezbollah em um bombardeio perto de Aitaroun, no sul do Líbano.

As forças israelenses “atingiram e eliminaram um comandante pertencente à divisão de operações especiais do Hezbollah na região de Aitaroun, no sul do Líbano”, afirma um comunicado militar.

