Exército israelense anuncia que 6 reféns foram libertados em Gaza

Seis reféns israelenses foram libertados em Gaza e já chegaram a Israel, como parte do acordo de trégua com o Hamas, informaram nesta quinta-feira (30) o Exército israelense e o gabinete do primeiro-ministro.

Por sua vez, o braço armado do movimento islamista palestino, as brigadas Ezzedine al Qasam, indicou que seis israelenses “foram entregues ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha na Faixa de Gaza” e que outros dois haviam sido libertados “anteriormente”, completando a sétima operação deste tipo no contexto da trégua vigente desde 24 de novembro.

