AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2024 - 8:34 Para compartilhar:

O Exército israelense anunciou novos bombardeios contra posições do Hezbollah no Líbano neste sábado, um dia após um ataque contra o movimento islamista libanês perto da capital, Beirute.

“O Exército israelense está atualmente bombardeando posições pertencentes à organização terrorista Hezbollah no Líbano”, afirmou o Exército em um comunicado, no qual afirmou que pelo menos 16 combatentes da milícia pró-Irã morreram no ataque do dia anterior.

bfi/hme/es/meb/jc