Exército israelense anuncia bombardeios ‘de grande escala’ no leste do Líbano

AFP 23/09/2024 - 9:26

O Exército israelense afirmou, nesta segunda-feira (23), que realizará bombardeios de “grande escala” no Vale do Beca, no leste do Líbano, e instou os moradores a se afastarem dos depósitos de armas do movimento islamista Hezbollah.

“Estamos preparando bombardeios específicos em grande escala no Vale do Beca”, disse o porta-voz militar Daniel Hagari aos repórteres, acrescentando que os moradores deveriam “se afastar” das posições do Hezbollah “para sua segurança e proteção”.

